Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni tembihledi

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırken tahliye edilen Dilan Polat, "Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen "yüksek kârlı gizli fon" davasının sanığı Seçil Erzan'a ilişkin açıklama yaptı.

Tahliyesinin ardından sosyal medya takipçisi artan ve paylaşımlarına devam eden Polat, Instagram hesabından yüksek fon vaadiyle aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski Denizbank müdürü Seçil Erzan ile koğuş anılarını anlattı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Polat şu ifadeleri kullandı:

“Bu arada Seçil baya şeyi öğretmişti. Biz aynı koğuşta kalıyorduk ya. Unuttum onu her gün bana yaptırırdı. Hatırlatırdı bana. İyi kızdı bu arada çok iyi kızdı. Allah yar yardımcısı olsun. Ondan çok bahsetmemi istemiyordu bu arada. Çıkarken bizzat tembihlemişti ve mümkün mertebe ondan ve o iki kardeşten yan yanaydı koğuşlarımız hiç bahsetmedim hiç sevmem. Orada yaşanan orada kalır.”

Kendisine öğrettiği duayı söyleyen Polat, “Şifa bulmak için 3 yudumda içerdik Seçil’le” dedi.