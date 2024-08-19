Dilan Polat tahliye mi edildi, hapisten çıktı mı? Dilan Polat hakkında mahkeme kararı

Kara para, vergi kaçırma gibi suçlardan Kasım ayından bu yana tutuklu yargılanan Dilan Polat hakkında bugün yaşanan gelişme sonrası Dilan Polat tahliye mi edildi, hapisten çıktı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Dilan Polat'ın tutukluluk haline dair tutuksuz yargılanma istemiyle mahkeme kararına yapılan itiraz bugün sonuçlandı. İtirazın sonrasında ise Dilan Polat tahliye mi edildi, hapisten çıktı mı? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Dilan Polat hakkında mahkeme kararı!

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ, HAPİSTEN ÇIKTI MI?

1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen polis operasyonu sonucu gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çıkarıldıkları mahkemece kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti. Haklarında çok sayıda suçlama bulunan Engin Polat ve Dilan Polat'ın tutuklu yargılanmalarına dönük mahkeme kararına Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz'un itirazı bugün kabul edildi ve Dilan Polat tahliye edildi.

DİLAN POLAT HAKKINDA MAHKEME KARARI

Avukat Horoz Dilan Polat hakkında varılan mahkeme kararını; "Tutukluğun devamı kararına karşı Ağır Ceza mahkemesine yaptığım itiraz kabul edilmiş ve Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmiştir." açıklamasıyla duyurdu.

Engin Polat serbest bırakıldı mı?

Engin Polat'ın tutukluluk hali devam etmektedir.