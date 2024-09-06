Dilan Polat: Türk adaletine sonsuz teşekkür ediyorum

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı cevaevinden tahliye edilmesini beklerken Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Dilan Polat, "Çok mutluyum. Bekliyorum şu anda gelmesini. Türk adaletine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

10 ayın çok zor geçtiğini belirten Polat, "Beklemiyordum ama hiçbir suçumuz olmadığı için MASAK raporları ile tescillendi" diye konuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etmesi de sorulan Polat, "Şu anda iyi şeyler düşünmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar vermişti.

Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etmişti.