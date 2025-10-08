Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırken tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı.

halktv.com.tr yazarı Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polat çiftinin Çekmeköy'deki villalarına sabah saatlerinde baskın yapıldı.

Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 8, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran 2024'teki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine karar vermişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Davanın ilk celsesinde ise Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.