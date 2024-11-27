Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni iddianame: 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti hakkında yürüttüğü "vergi kanununa muhalefet" soruşturmasını tamamladı. Polat ailesine ait 7 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2023 yılında Polat çiftine ait 46 ildeki 15 şirketi incelemeye aldı.

MASAK incelemesini sürdürürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da “Suç gelirlerini aklama”, “yasa dışı bahis”, “örgüt kurmak” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Ekim 2023'te çiftin mal varlıkları donduruldu, şirketlerine kayyum atandı. Aynı ay, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 isim bu dört suçlama kapsamında tutuklandı. Şüphelilere Temmuz 2024’te iddianame düzenlendi. Ancak o iddianamede “vergi kanununa muhalefet” suçlaması yer almadı.

MASAK’ın şirketler hakkındaki incelemesi devam ettiği için soruşturması ayrıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından bir süre tutuklu yargılanıp serbest bırakılan Polatların şirketleri hakkındaki inceleme de bu süreçte tamamlandı.

YENİ İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR NELER?

MASAK’ın hazırladığı raporda Dilan Polat A.Ş., Milda İnşaat A.Ş,, D Polat Estetik, Dipomed Medikal Kozmetik gibi 15 şirket yer aldı.

Bu şirketlerin yedisinde gerçekte olmayan mal alış ve satışları gösterildiği, yüksek miktarlarda sahte faturalar düzenlendiğine vurgu yapıldı.

Yedi şirketteki sahte fatura işlemleriyle kamunun 510 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi.

Bu şirketlerdeki yetkililerin ise Dilan Polat, Engin Polat, baba Sezgin Polat, kardeş Kürşat Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve Tolunay Topal olduğu belirlendi.

Raporun gönderildiği savcılık, her şirket için farklı iddianame düzenledi.

Şüpheli Dilan Polat iki şirketten sorumlu tutuldu.

POLAT ÇİFTİ SUÇLAMALARA NE YANIT VERDİ?

Dilan Polat, iddianameye yansıyan ifadelerinde şöyle konuştu: "Limited veya anonim şirketin bile ne demek olduğunu bilmiyorum. Vergi borcunun nereye ödendiğinden haberim bile yok. İnternet bankacılığı bile kullanamıyorum."

Dilay Polat, borçları olması halinde ödeyeceklerini de savunmasına ekledi.

Engin Polat ise vergi kaçırma ve sahte fatura suçlamalarını kabul etmedi.

Şirket faaliyetlerinin yasal olduğunu belirten Engin Polat, "Sahte fatura iddiaları doğru değil. Şirketlere aldığımız ürünlerin faturasız olması imkansız. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik" dedi.

Sezgin Polat, Ahmet Gün, Kürşat Polat ve Tolunay Topal da suçlamaları reddetti.

Eşi Engin Polat ise 5 şirkette yetkili olarak kayda geçti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yanı sıra baba Sezgin Polat için 16 yıldan 32 yıla, mali müşavir Ahmet Gün için 15 yıldan 40 yıla, Kürşat Polat ve Tolunay Topal için ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapsi istendi.

İddianameler, başsavcılığın onayının ardından ilgili mahkemelere gönderildi.

İddianamenin kabulü veya reddi için 15 günlük süre bulunuyor.