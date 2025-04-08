Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı kara para aklama davasında üçüncü duruşma

Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 kişinin yargılandığı kara para aklama davasının üçüncü duruşması başladı.

Davanın 3. duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya, sanık Dilan Polat katılmazken, eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve kara kutu olarak bilinen Mustafa Özalp salonda hazır bulundu.

Duruşmaya Engin Polat katılırken, eşi Dilan Polat ise salonda bulunmadı / Fotoğraf: İHA

Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.

40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıklar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamalarında hakim karşısına çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat, 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.