Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı kara para aklama davasında üçüncü duruşma
Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
Kaynak: İHA
Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 kişinin yargılandığı kara para aklama davasının üçüncü duruşması başladı.
Davanın 3. duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.
Duruşmaya, sanık Dilan Polat katılmazken, eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve kara kutu olarak bilinen Mustafa Özalp salonda hazır bulundu.
Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.
40 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Sanıklar, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlamalarında hakim karşısına çıktı.
Dilan Polat ve Engin Polat, 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.