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Dilan Polat’ın tahliye talebinin gerekçesi ortaya çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde savcılık 'tahliye edilsin' talebinde bulunmuştu. Polat'ın hangi gerekçelerle tahliyesinin istendiği belli oldu.

Güncel
  • 17.06.2024 09:59
  • Giriş: 17.06.2024 09:59
  • Güncelleme: 17.06.2024 10:03
Dilan Polat’ın tahliye talebinin gerekçesi ortaya çıktı
Fotoğraf: AA

Kara para aklama suçundan 7 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat için savcılığın tahliye edilme talebinin gerekçesi ortaya çıktı.

Kanal D Haber'in haberine göre Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavisinin ardından cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği belirtildi.

Ancak savcı intihar riskini göz önünde bulundurarak Polat ile ilgili tahliye talep etti.

Savcının tek gerekçesi Adli Tıp raporu değildi. Kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurmakla suçlanan Polat hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplandığı aktarıldı. Polat'ın 7 aylık tutukluluk süresinin ise yeterli olduğu vurgulandı.

Hakim ise MASAK raporunun tamamının gelmediğini belirterek Polat'ın delil karartabileceğini vurguladı. Adli Tıp raporundaki cezaevinde kalabilir kısmına dikkat çekerek tahliye talebini reddetti.

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