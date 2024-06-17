Dilan Polat’ın tahliye talebinin gerekçesi ortaya çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde savcılık 'tahliye edilsin' talebinde bulunmuştu. Polat'ın hangi gerekçelerle tahliyesinin istendiği belli oldu.

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Fotoğraf: AA