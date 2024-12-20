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Dilan ve Engin Polat'a 5 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Güncel
  • 20.12.2024 12:38
  • Giriş: 20.12.2024 12:38
  • Güncelleme: 20.12.2024 12:40
Kaynak: İHA
Dilan ve Engin Polat'a 5 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmada hakim tarafından cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği açıklandı.

Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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