Dilan ve Engin Polat adliyede ifade verecek

İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan Engin ve Dilan Polat soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti.

Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilmeyen isimler; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklanmıştı.