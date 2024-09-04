Dilan ve Engin Polat çifti hakim karşısında

Kara para aklama ve vergi kaçırma ile suçlanan Dilan ve eşi Engin Polat'ın toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, dördü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Davada Polat çiftiyle birlikte toplamda 28 kişi yargılanıyor. Sanıklar hakkında iddianameye göre ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üyesi olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ gibi suçlardan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; MASAK raporu ve ‘sağlık’ sorunları nedeniyle 19 Ağustos’ta Dilan Polat serbest bırakılmıştı. Duruşmaya, takım elbiseyle gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat’ı duruşma salonunda ayakta bekledi. Jandarma eşliğinde salona giren Engin Polat ile Dilan Polat uzaktan selamlaşıp yerlerine oturdu.

Çeşitli kentlerde güzellik merkezleri işleten, lüks yaşamlarını sosyal medyadan paylaşan Polat çiftinin servetlerini az vergi ödeyerek elde ettiği MASAK raporunda ortaya çıktı. Engin Polat'ın Kuzey Kıbrıs'tan resmi yollarla Türkiye'ye döndüğü anlatılan iddianamede, Polat'ın bu tarihten itibaren Türkiye içerisinde yasa dışı bahis faaliyetlerini yönetmeye devam ettiği öne sürülüyor. İddianamede ayrıca 422 milyon liralık paranın kaynağının belirsiz olduğu belirtiliyor.

"GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Polat çiftiyle birlikte yargılanan muhasebeci, doktor, yazılımcı, mali müşavirlerin ya 20 bin lira geliri var ya da hiç geliri yok.

Dilan Polat'ın ablası Sinem Sıla Doğu, hiç geliri olmadığını beyan etti. Engin Polat'ın yakınları da gelirlerinin olmadığını beyan etti. "Nasıl geçiniyorsunuz?" sorusuna, "Geçinmeye çalışıyoruz" yanıtı verdiler.

Engin Polat, savunmasında hakkındaki iddialara ilişkin daha önceden yazılmış bir metni okudu:

"Hiçbir hususu atlamamak için not aldım. Aylardır bugünün gelmesini bekliyoruz. Gerçek adaletin sağlanmasını istiyoruz. Yasa dışı bahis iddiaları sosyal medyada başladı. Emniyette bir soru sorulmadı. Soruşturmanın kovuşturmaya geçmeyeceğini düşünüyordum. Kıbrıs'a yasa dışı gittiğim doğru değil. 01.04. 2017'de kısa tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. Ortak tanıdığımız yok. Jasminbet ile ilgili delillerin ne olduğunu ben göremedim. Bu sitelerden aile şirketlerimize para gelmemiştir. Bunların nasıl iddia edildiğini anlamakta zorlanıyorum. Bahis organizasyonlarından elde edilen gelirlerin birçok hesapta gezdirildiği ve Derkan Başer'e aktarıldığı söyleniyor. Soğuk cüzdan ne bilmiyorum. Hesaplarımıza 1 lira girmemiştir. Telefonlarımız hack'lenmiş, biz Android cihaz kullanmıyoruz. Erkan Şahin'in iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Erkan Şahin'in hiçbir iddiasını kabul etmiyorum. Yalanları ortaya çıkmışken bu kişiye itibar edilmemesi gerekir."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

NE İLE SUÇLANIYORLAR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA VAR

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.