Dilan ve Engin Polat hakim karşısına çıktı: 'Tedbir kararı kaldırılsın' talebi reddedildi

Kara para aklama suçundan haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Duruşmaya Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Emre Çiftçi Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

TANIK BEYANLARINI REDDETTİLER

Duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi. Ardından söz alan sanıklar, tanık beyanlarını reddederek, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklamayan mahkeme, sanıkların tedbir ve el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin ayrı ayrı reddine karar vererek duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi.



Duruşma sonrasında Engin Polat, "Söyleyecek bir şey yok, saygımız sonsuz" dedi. Sıla Doğu ise, "Elbet bir gün adalet yerini bulacak. 8 Nisan’ı bekliyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.