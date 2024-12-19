Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ve ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

Duruşmaya Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Emre Çiftçi Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

NE OLMUŞTU?

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve siğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.