Dilan ve Engin Polat için 27 yıl hapis talebi

Kara para akladığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 3 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında kara para akladığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti iddianame düzenlendi.

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre Başsavcılık, Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için 3 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAR

Başsavcılık Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için “Örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Suç örgütü kurma ve üye olma” ve “Yasadışı Bahis” suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.