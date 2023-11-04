Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanma talebiyle sevk gerekçesi ortaya çıktı

Dilan Polat, eşi Engin Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Avukat Ahmet Gün ile ilgili savcılığın yazdığı sevk notunda, “Tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat’a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği" kaydedildi.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklanma talebi ile sevk gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık gerekçesinde, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 18 şüphelinin ifadeleri yaklaşık 4 saat sürdü. Savcılık ifadelerinin ardından Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, avukat Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe ve Can Doğu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ETKİN PİŞMAN ŞÜPHELİSİ DİKKAT ÇEKTİ



Savcılık yazısında, “MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti çerçevesinde sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta” ifadelerine yer verildi.