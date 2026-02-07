Dilan Yeşilgöz kimdir? Dilan Yeşilgöz neden gündemde?

Ankara doğumlu Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz, Hollanda siyasetinde yeni bir dönemin en dikkat çekici isimlerinden biri olarak yeniden gündeme geldi. Hollanda’da azınlık hükümeti kurulması konusunda uzlaşan Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasındaki bakanlık dağılımı netleşti. Bu gelişmeyle birlikte VVD lideri Dilan Yeşilgöz’ün Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacağı açıklandı.

DİLAN YEŞİLGÖZ NEDEN GÜNDEMDE?

Dilan Yeşilgöz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda azınlık hükümetini oluşturan partilerin bakanlık dağılımı konusunda anlaştığını duyurdu. Bu anlaşmaya göre Yeşilgöz, Hollanda’da kurulacak azınlık hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev alacak.

Azınlık hükümetinin 23 Şubat’ta göreve başlaması bekleniyor. Bu gelişme, Hollanda siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanırken, Dilan Yeşilgöz’ün siyasi kariyeri de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

HOLLANDA’DA ERKEN SEÇİM SÜRECİ

Hollanda’da 22 Kasım 2023’te yapılan genel seçimden 223 gün sonra, Temmuz 2024’te kurulan dörtlü aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti uzun ömürlü olmadı. Wilders’in partisinin koalisyondan çekilmesiyle hükümet 3 Haziran 2025’te düştü ve ülkede erken seçim kararı alındı.

29 Ekim 2025’te yapılan seçimde Demokrat 66 (D66) en fazla oyu alarak birinci parti oldu. Seçim sonrası başlayan koalisyon görüşmeleri sonucunda azınlık hükümeti formülü üzerinde uzlaşı sağlandı.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977’de Dersimli bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğdu. Çocukluğunu Ankara’da geçiren Yeşilgöz, ailesiyle birlikte genç yaşta Hollanda’ya göç etti.

Babası Yücel Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce DİSK’te görev alıyordu. Yeşilgöz, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamladı.

Siyasi kariyeri

Dilan Yeşilgöz siyasi kariyerine Sosyalist Parti’de başladı. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev aldı.

Daha sonra Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) listesinde dördüncü sıradan seçildi. 2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ne giren Yeşilgöz, çalışmalarını iklim ve enerji politikaları alanında yoğunlaştırdı.

25 Mayıs 2021’de Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022’de ise dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

DİLAN YEŞİLGÖZ’ÜN YENİ GÖREVİ

VVD lideri Dilan Yeşilgöz, azınlık hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacak. Bu görev, Yeşilgöz’ün siyasi kariyerindeki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

