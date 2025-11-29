Dilan’ın şüpheli ölümü aydınlatılsın

Gazeteci ve DEM Parti Milletvekili Saliha Akdeniz’in basın danışmanı Dilan Karaman, Diyarbakır’da 16 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kuzeni tarafından yapılan ilk açıklamada ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu iddia edildi. Fakat daha sonra konuya ilişkin konuşan arkadaşları Karaman’ın 11 kasım’da intihar ettiğini, öncesinde ise eskiden birlikte olduğu erkek Mazlum Toprak tarafından şiddet gördüğünü söyledi.

Öte yandan Karaman’ın başka insanlar tarafından da psikolojik şiddete maruz bırakıldığı ve yalnızlaştırıldığı öne sürüldü.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Karaman’ın ölümünün şüpheli kadın ölümü olduğunun belirtildiği açıklamada “Sürecin takipçisi olacağız” denildi.

KADIN İNTİHARLARI POLİTİKTİR

Öte yandan açıklamada "Kadınların şüpheli ölümlerinin münferit olmadığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik şiddetin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bağlamda, 'intihar' olarak sunulan kadın ölümlerinin de politik olduğunun altını çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Kadın Meclisi’nden yapılan açıklamada ise "Bu kaybın ardından, ortaya çıkan her bilgi titizlikle incelenmeli, Dilan'ın ölümüne dair tüm gerçekler açıklıkla ortaya çıkarılmalıdır. Hakikatin üzerindeki sis perdesi kalkana kadar sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Diyarbakır’dan Van’a getirilen Dilan Karaman’ın cenazesi dün öğlen namazının ardından Akköprü Mezarlığına defnedildi. Karaman’ın tabutunu kadınlar omuzlarında taşıdı. Cenazeye Karaman'ın aile ve yakınlarının yanı sıra birçok DEM Partili yönetici katılırken Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri de katıldı.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Feyza Nur Işık:

SIRADAN BİR ÖLÜM GİBİ GEÇİŞTİRİLEMEZ

Daha soruşturma çok yeni, ama şüpheli bir kadın ölümü olduğu açık. İntihar mı, cinayet mi bilgi sahibi değiliz. Fakat şunu söylemek gerekiyor ki kadın cinayetleri de, şüpheli kadın ölümleri de, kadın intiharları da politiktir. Yaşanan şey intiharsa da kadını oraya iten sebepler ortaya çıkmalı. Toplumun kadına yüklediği yük, iktidarın cezasızlık politikaları kadınları çaresizliğe itiyor. Dilan Karaman ne yaşadı? Şiddet mi gördü, baskı mı gördü? Bunların ortaya çıkarılması için takipçisi olacağız. Bir komisyon oluşturacağız. Kadın örgütleri, kadın hakları merkezleri de olacak bu komisyonda. Dilan’ın ölümü sıradan bir ölümmüş gibi geçiştirilmemeli. Bunun için takipçisi olmaya devam edeceğiz.