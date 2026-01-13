Dilara Günana cinayet davası 2 Mart'a ertelendi

Elazığ’da 4 Mayıs 2024 tarihinde kaybolan ve kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Dilara Günana’nın katil zanlısı Volkan Kaplan’ın yargılandığı dava duruşması bu gün Elazığ’da 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davaya sanık ve avukatlarının yanı sıra Günana’nın yakınları, Elazığ Kadın Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı.

Günana’nın katili tutuklu sanık Volkan Kaplan için görülen duruşmada savcı Kaplan hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Mahkeme duruşmayı 2 Mart 2026 tarihine erteledi.

Dava sonrasında Elazığ Adliyesi önünde açıklama yapan Elazığ Kadın Derneği üyeleri, kadın cinayetlerinin hiçbir şekilde hafifletici sebeplerle bahaneye açık olmaması gerektiğini söylediler. Dernek adına açıklama yapan Hasret Zan devletin cezasızlık politikasının kadın cinayetlerini beslediğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada bir kadın daha yaşama hakkından mahrum bırakıldığı için değil, bir toplumun vicdanı susturulmasın diye toplandık. Bugün burada Dilara’nın adı bu ülkenin utanç tarihine bir kez daha kazınmasın diye toplandık. Dilara bir anneydi, bir kadındı. Yaşamı sevgilisi ve sevgilisinin ailesi tarafından elinden alındı, toprağa gömüldü. Ama biz biliyoruz ki kadınlar öldüğünde aslında bir ülke gömülüyor toprağa. Bizler kadınların ölümünü aile içi mesele, kıskançlık, ani öfke diye adlandırılan düşüncenin karşısındayız. Çünkü o güç bu cinayetlerin ortağıdır.Erkek şiddetinin toplumsal ve politik bir mesele olduğunu her defasında haykırıyoruz. Kadın cinayetleri bireysel değildir. Sistematik, örgütlü ve devletin cezasızlık politikası ile beslemektedir. Bugün görülen davada ağırlaştırılmış müebbet talebiyle anne baba ve kardeşin tüm delillere rağmen ne yazık ki beraat istemiyle dava 2 Mart’a ertelendi. Buradan adalet sistemine sesleniyoruz; Kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu yapmayın. Hiçbir tahrik bahanesi, hiçbir pişmanlık sözü bir cinayete hafifletmez. Adalet erkek egemenliğinin değil, yaşamın tarafında olmalıdır. Dilara‘nın yaşamı bir istatistik değil, bir direniştir. O direnişin devamıyız biz kadınların özgürce korkusuzca şiddetsiz bir yaşam kurma hakkı için sokaklarda, adliyelerde, meydanlardayız. Dilara’nın susan sesiyiz. Toprağa gömülmüş kadınların çığlığıyız. Ve buradan bir kez daha söylüyoruz: Bizim hayatlarımız sizin yasalarınıza sığmıyor, her öldürülen kadının ardından yükselen öfke bu ülkenin değişmeyen vicdanıdır. Yaşasın Elazığ kadın dayanışma derneği. yaşasın kadın mücadelesi"