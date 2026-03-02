Dilara Günana cinayeti davasında karar

Kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Dilara Günana'nın ölümüyle ilgili davada sanık Volkan Kaplan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Günana'nın ölümüne ilişkin dava Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan Kaplan, suça yardımdan yargılanan babası Yaşar Kaplan ve Dilara Günana'nın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmayı bazı kadın derneklerinin temsilcileri de takip etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini dinlemesinin ardından hükmü açıkladı. Buna göre Volkan Kaplan "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6136 sayılı yasaya muhalefetten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Yaşar Kaplan da "suç delillerini gizleme" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

"HER GÜNE YENİ BİR ŞİDDET HABERİYLE UYANMAK İSTEMİYORUZ"

Elazığ Kadın Platformu üyeleri, davanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Grup adına konuşan Dilan Gültekin, kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini söyledi.

Kadınların yaşam hakkının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini ifade eden Gültekin, "Artık her güne yeni bir şiddet haberiyle uyanmak istemiyoruz. Kadın cinayetleri birer istatistik değil, yarım bırakılmış hayatlar ve sistemin birer sonucudur. Kadın cinayetleri bireysel değildir; sistematik, örgütlü ve devletin cezasızlık politikasıyla beslenmektedir. Buradan adalet sistemine sesleniyoruz; kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu yapmayın. Hiçbir tahrik bahanesi, hiçbir pişmanlık sözü bir cinayeti hafifletemez" diye konuştu.

Elazığ’da 6 Mayıs 2024'te merkeze bağlı Sedeftepe Köyü'ne gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Dilara Günana’nın cesedi 13 Mayıs’ta bulunmuştu.