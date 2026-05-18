Dilbilimci Derya Şahin’e Londra’da uluslararası başarı ödülü

Dilbilimci Derya Şahin, Londra’da düzenlenen “24th International European Quality Summit” kapsamında uluslararası nöro-dilbilim çalışmaları ile uygulamalı dil bilimleri alanına sağladığı katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Dilbilimci, nöro-dilbilim araştırmacısı ve çok dilli iletişim uzmanı Derya Şahin’e, uluslararası nöro-dilbilim çalışmaları ile uygulamalı dil bilimleri alanına sağladığı katkılar dolayısıyla 14 Mayıs’ta Londra’da gerçekleştirilen “24th International European Quality Summit” kapsamında “Excellence in Applied Neurolinguistics and Multilingual Communication Award” takdim edildi. Ödül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Şahin’e verildi.

Akademi, diplomasi, iş dünyası ve medya çevrelerinden çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı organizasyonda; eğitim teknolojileri, küresel iletişim, inovasyon ve disiplinlerarası bilimsel çalışmalar üzerine çeşitli oturumlar gerçekleştirildi. Organizasyonda farklı sektörlerden uluslararası marka temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri bir araya geldi.

Organizasyona katılan isimler arasında Oxford University’den Prof. Dr. Ten Feizi, Oxford University’den Prof. Dr. Emir Özeren, Portsmouth University’den Assoc. Prof. Dr. Sevinç Garner, College of London’dan Dr. Gülşah Robertson, London Borough of Southwark Belediye Başkanı Sunil Chopra, Imre Councillor’ı Saziment Palta ve uluslararası iş dünyasının tanınan isimlerinden Hans Henning Reinecke yer aldı.

Şahin’in özellikle beynin dili işleme süreçleri, çok dilli iletişim sistemleri, dil öğrenme psikolojisi ve nöro-dilbilim temelli eğitim modelleri üzerine yürüttüğü çalışmaların uluslararası akademik çevrelerde dikkat çektiği ifade edildi. Şahin’in geliştirdiği yaklaşımın; geleneksel dil eğitimi modellerinin ötesine geçerek bireyin bilişsel yapısını, öğrenme biçimini ve iletişim dinamiklerini merkeze aldığı vurgulandı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye’yi uluslararası bir platformda temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, “Dil, yalnızca insanlar arasında iletişim kuran bir araç değildir. Aynı zamanda düşünce sistemimizi, öğrenme biçimimizi ve dünyayı algılama şeklimizi belirleyen güçlü bir yapıdır. Nöro-dilbilim alanında yapılan çalışmaların uluslararası ölçekte değer görmesi, disiplinler arası bilimsel üretimin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu ödülü, eğitime ve iletişim bilimlerine farklı bir perspektiften yaklaşan herkes adına anlamlı buluyorum” ifadelerini kullandı.

Birden fazla dilde uzmanlık sahibi olan Şahin’in çalışmaları; farklı ülkelerden akademisyenler, eğitim uzmanları ve iletişim profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.