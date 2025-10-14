Dilbilimin büyüleyici dünyasına bir yolculuk

Kültür Sanat Servisi

Joanna Dornbierer-Stuart’ın "Dilin Kökenleri - Evrimsel Dilbilime Giriş" adlı kitabı Monografi Yayınları etiketi ve Ahmet Ergün çevirisiyle okuyucularıyla buluştu. Dil, bir tek türdaşlarımızla etkileşime geçmeye yaramaz; düşüncelerimizle de yakından ilişkili.

Dil hem biyolojik hem sosyal hem kültürel hem de bilişsel bir olgu. Tüm bu yönler dilin doğuşunda tam olarak nasıl bir rol oynadı; hayvanlar âlemindeki en karmaşık iletişim sisteminin ortaya çıkışında nasıl beraber iş gördüler? Kitap buna benzer soruları yanıtlayarak, okuyucularını evrimsel dilbilimin büyüleyici dünyasına götürüyor.

Dilin Kökenleri sadece dilbilim uzmanlarına değil; psikoloji, antropoloji, evrimsel biyoloji, bilişselbilim gibi diğer disiplinlerden dille akademik anlamda ilgilenenler, yeni tanışanlar dâhil herkese hitap ediyor.