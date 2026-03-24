Dilek İmamoğlu: Basının süreci takip etmesi engelleniyor

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB davasına ilişkin açıklama yaptı.

Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğüne inanan herkes için, gerçek bilgiye doğrudan ulaşabilmek büyük önem taşıyor. Ne yazık ki bugün, basının bu süreci takip etmesi ve toplumu bilgilendirmesi çeşitli engellerle karşı karşıya. Ancak tüm baskılara rağmen gazeteciler geri adım atmıyor, görevlerini kararlılıkla sürdürüyor. İBB davasına ilişkin tüm gelişmeleri, duruşma notlarını ve sürece dair ayrıntıları aşağıdaki adreslerden açık ve doğrudan takip edebilirsiniz."