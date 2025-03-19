Dilek İmamoğlu: Bu adaletsizliğin karşısında kimse susamayacak

Sabahın erken saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananları Now Haber'e anlatan Dilek İmamoğlu şunları dedi:

"Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. 13 yaşında kızım var ve her şeye rağmen okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim dedi. Onu okula yolladım.

Dün diploma usulsüz şekilde iptal edildi. Bekliyor muyduk, böyle bir süreç? Hala kağıt üstünde de olsa bir hukuk ülkesiyiz. Olmaz bu kadar diyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz yeni bir süreç yaşıyorsunuz. Bu sabah olan da bunlardan bir tanesi. Önce içeri alıyorlar, sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar.

"ÖRGÜT İDDİALARINA SADECE GÜLÜNÜR"

Örgüt iddialarına gülünür sadece. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Ekrem kendini halkına emanet ediyor ve bu millet bunun hesabını gün gelecek soracak. Çünkü bu kadar adaletsizlik karşısında kimse susamayacak."