Dilek İmamoğlu: Bu millet, Cumhuriyetinden vazgeçmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 300’üncü günü nedeniyle konuşan Dilek İmamoğlu, yaşanan süreci “Haksızlık, hukuksuzluk ve vicdansızlıkla dolu 300 gün” sözleriyle değerlendirdi. İmamoğlu, “Millet üç yüz gündür adalet için demokrasi için, geleceğimiz için mücadele verdi, vermeye devam ediyor. Şu çok iyi bilinsin ki 300 gün değil, 300 bin gün de olsa millet iradesinden demokrasisinden, Cumhuriyetinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek” dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 300’üncü günü nedeniyle konuşan Dilek İmamoğlu, “Halkın iradesi tutuklanamaz. Hakikat dört duvar arasına sığmaz. Adalet er ya da geç mutlaka yolunu bulur” dedi.

“MİLLETİN İRADESİ 300 GÜNDÜR GASP EDİLDİ”

Dilek İmamoğlu konuşmasına, “Merhaba. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Üç yüz koca gün geçti” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

“Değerli eşim İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları 300 gündür mahrum. Üç yüz gün. Dile kolay ama bize zor. Sevdiklerimiz içeride bizler dışarıda. Bizim bir yanımız eksik. Onların dört yanı duvar. Hayatımızdan asla geri gelmeyecek 300 gün haksız ve hukuksuz şekilde çalındı, çalınmaya devam ediliyor. Milletin iradesi 300 gündür gasp edildi. Gasp edilmeye devam ediliyor.”

“MİLLETİMİZ TARİHTE ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İLKİ YAŞATARAK 25.1 MİLYON İMZA İLE TEPKİSİNİ GÖSTERDİ”

İmamoğlu, sürecin toplumda yarattığı etkiye ilişkin ise şunları söyledi:

“Millet üç yüz gündür adalet için demokrasi için, geleceğimiz için mücadele verdi, vermeye devam ediyor. Şu çok iyi bilinsin ki 300 gün değil, 300 bin gün de olsa millet iradesinden demokrasisinden, Cumhuriyetinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Yirmi üç yaşında bir gencin alnının teriyle hak kazandığı diploması, 31 yıl sonra usulsüzce iptal edildi. Ertesi gün İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu evine yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Yol arkadaşları, seçilmiş belediye başkanları, iş insanları ve bürokratlardan oluşan yüzlerce kişi aynı gün gözaltına alındı.

Televizyonda yalanlar, iftiralar, sözde kulis bilgileriyle algı operasyonlarına başlandı. Peşinen suçlu ilan edilen Ekrem İmamoğlu'yla arkadaşları 4 gün sonra hiçbir somut kanıt olmadan gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Milletin Cumhurbaşkanı adayı tutuklanmıştı. Ve millet bu haksızlığı içine sindiremedi, sandığa koştu. 15.5 milyon oyla adayına sahip çıktı. Hatta milletimiz tarihte örneği görülmemiş bir ilki yaşatarak 25.1 milyon imza ile tepkisini göstermeye devam etti.

“HAK İHLALLERİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER”

Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsünü, sesini sosyal medya hesaplarını yasaklasalar da onu milletimizin kalbinden çıkaramadılar. Üç yüz gün boyunca uğraştılar, didindiler. Her geçen gün operasyonlara devam ettiler, ediyorlar. Özgürlüklerinden mahrum bıraktıkları, hücrelere hapsettikleri, koğuşlarda yerlerde yatırdıkları insanları iftiraya zorladılar.

Bir yandan da birileri hak ihlallerini fırsata çevirip İBB borsasını yarattı. Basında birbirinden temelsiz, çirkin ve kasıtlı iddialar dolaşıyor. Bu iddialara yanıt veren tüm kanallar yasaklanıyordu. Devletin kanalı TRT'de yalanlar yayınlanıyordu. Avukatlar tutuklandı. Savunma hakkı gasbedildi. İstenilen kararı vermeyen hakimlerin görev yerleri değişti.

Doğal hakim ilkesi çiğnendi. Masumiyet karinesi. Lekelenmeme hakkı. Adil, şeffaf ve tarafsız yargılama, tutuklu yargılamanın istisna olması gibi kritik hukuki değerler ayaklar altına alındı. Ve sonunda hiç kimsenin inanmadığı bomboş bir iddianame ortaya çıktı. Üç yüz gün boyunca uğraştılar. 300 gün boyunca Ekrem İmamoğlu'nu unutturmak milletin gönlündeki yerinden indirmek için çalıştılar. Başaramadılar, başaramayacaklar.”

“ADALET ER YA DA GEÇ YOLUNU BULUR”

Dilek İmamoğlu konuşmasının sonunda ise şu çağrıyı yaptı:

“Artık bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa son vermenin zamanı geldi de geçiyor. Gelin, toplumun vicdanına kulak verin. Sevdiklerimizi tutuksuz yargılayın. İddianamenize güveniyorsanız, mahkemeleri canlı yayınlayın. Tüm yurttaşların masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını koruyun. Muhalefete, gençlere, basına baskı yapmaktan vazgeçin. Adalet herkes için işlesin. Adil ve şeffaf yargılanma ilkeleri uygulansın. Gelin, bu milletin geleceğinde sizin de yeriniz olsun. Çünkü üç yüz gün geçti, başaramadınız. Üç yüz gün daha geçse, başaramayacaksınız. Bu millet hak hukuk ve adalet arayışından, demokrasiden, Cumhuriyetten, iradesinden vazgeçmedi vazgeçmeyecek. Halkın iradesi tutuklanamaz. Hakikat dört duvar arasına sığmaz. Adalet er ya da geç mutlaka yolunu bulur. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları yalnız değildir. Ve bu ülke seçilmişlerin şafak baskınlarıyla susturulduğu bir ülke asla olmayacaktır. Ve biz biliyoruz bu karanlık geçecek. Ülkemiz yeniden adaletle nefes alacak ve halkın iradesi mutlaka ama mutlaka kazanacak.”