Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki son soruşturmayı tiye aldı: Trajikomik

Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan casusluk soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Dilek İmamoğlu, "Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz" dedi.

İmamoğlu, X hesabından yaptıpı paylaşımda, soruştumayı tiye alarak "Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!! Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."

Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. 🙂 Tarih bekleyebilir!!!



Maalesef ki artık millet olarak… — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) October 24, 2025

NE OLMUŞTU?

4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği belirtilen Hüseyin Gün'e ait incelemede Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" soruşturması başlatılmıştı.

Gazeteci Merdan Yanardağ, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın da ifadelerinin alınacağı belirtilmişti.