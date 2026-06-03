Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü Nâzım Hikmet'in şiiriyle kutladı

Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı 3 Haziran1963'te hayatını kaybeden şair Nazım Hikmet'in dizeleri ile kutladı.

Dilek Kaya İmamoğlu paylaşımında, ''Yeni yaşını; adaletin hüküm sürdüğü, haksızlıkların geride kaldığı, özlemlerin kavuşmaya dönüştüğü bir Türkiye’de; biz ailen, sevenlerin ve tüm yol arkadaşlarınla yan yana, omuz omuza kutlayacağımız günlere olan inancımla kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yayımladığı kutlama mesajının tamamı şu şekilde:

''Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey...

Fakat artık ümit yetmiyor bana,

Ben artık şarkı dinlemek değil

Şarkı söylemek istiyorum…”

Ve ben biliyorum ki birlikte bakınca güzelleşiyor bu şehir, birlikte inanınca çoğalıyor umut, birlikte yaşayınca hayat çok daha anlamlı…

Yeni yaşını; adaletin hüküm sürdüğü, haksızlıkların geride kaldığı, özlemlerin kavuşmaya dönüştüğü bir Türkiye’de; biz ailen, sevenlerin ve tüm yol arkadaşlarınla yan yana, omuz omuza kutlayacağımız günlere olan inancımla kutluyorum.''