Dilek İmamoğlu: "Kabullenirsek demokrasi ölür"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki belediye binası önünde binlerce kişi kararı protesto etmek için toplandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane’de kalabalığa seslendi, “Bugün hepimiz gözaltındayız. Kabullenmeyin, kabullenirseniz demokrasi ölür” dedi.

Dilek İmamoğlu Saraçhane'de yaptığı açıklamada, “Bugün gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün gözaltına alınan 16 milyonlu İstanbul'un iradesidir, kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün” ifadelerine yer verdi.

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