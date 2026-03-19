Dilek İmamoğlu, Meclis'teki partilere seslendi: Biz aileler, kimsenin terfi basamağı değiliz!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'ın 1'inci yıldönümünde TBMM'deki partilere seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilek İmamoğlu, "Bir yıldır ailelere yaşatılan acılar üzerinden kariyer planları yapılması, bunun bir ödül gibi sunulması kabul edilemez" dedi.

Dilek İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda TBMM'de bulunan bütün siyasi partilerin genel merkezlerinin hesaplarını etiketledi.

"HER HAKSIZLIK YÜKSELME BASAMAĞINA ÇEVRİLİYOR"

Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bir yıldır ailelere yaşatılan acılar üzerinden kariyer planları yapılması, bunun bir ödül gibi sunulması kabul edilemez. Her haksızlık, her haksız yere tutsaklık, adım adım bir yükselme basamağına çevriliyor. Bizler bunca acıyı, bir kariyer hesabının parçası olmak için mi çekiyoruz? Biz aileler, kimsenin terfi basamağı değiliz. Bugün gelinen noktada adaletin yerini hesaplar, vicdanın yerini kariyer planları almış durumda. Yaşananlar öyle bir noktaya ulaştı ki; ailelerin çektiği acılar ya görmezden geliniyor ya da daha da vahimi, bir “başarı hikâyesi” gibi sunuluyor. Unutulmamalıdır ki; Hiçbir makam, hiçbir hedef, hiçbir kariyer… Bir annenin, bir eşin, bir çocuğun yaşadığı acının üzerine inşa edilemez."