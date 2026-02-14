Dilek İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na tahliye çağrısı: ''Adalet ertelenemez''

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında abileri Cevat Kaya ve Ali Kaya, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklulara yapılanın delilsiz tutuklamalar olduğunu savunarak "Derhal tahliye edilsin" diyerek çağrı yaptı; AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını istedi.

İBB soruşturması kapsamında tutukluluğu devam eden Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya'nın ardından diğer kardeşi Ali Kaya da tutuklanmıştı.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Ekrem İmamoğlu ile ağabeyleri Cevat Kaya ve Ali Kaya için tahliye çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Aileler olarak derhal tahliye istiyoruz” ifadelerini kullanarak, delilsiz tutuklandığını belirttiği abileri Cevat Kaya ve Ali Kaya’nın yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis ve hasta tutuklular için hukukun gereğinin yerine getirilmesini talep etti.

Paylaşımında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Adalet gecikmez. Adalet ertelenemez” dedi.

"DERHAL TAHLİYE EDİLSİN"

Dilek İmamoğlu'nun Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek yaptığı "tahliye çağrısı" paylaşımı şu şekilde:

AİLELER OLARAK DERHAL TAHLİYE İSTİYORUZ!

Delilsiz tutukladığınız;

Abilerim Cevat Kaya ve Ali Kaya için,

Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları için,

Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı için,

Hasta tutuklular için,

Hukukun gereği yerine getirilsin!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve

Anayasa Mahkemesi kararları uygulansın.

Adalet gecikmez. Adalet ertelenemez.