Dilek İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek mesajı: " Ülkesi için gönülden emek veren genç bir insanı kaybetmek çok acı"

Bir süredir tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Değerli, çalışkan ve ülkesi için gönülden emek veren genç bir insanı kaybetmek çok acı" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı paylaştı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ferdi Zeyrek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli, çalışkan ve ülkesi için gönülden emek veren genç bir insanı kaybetmek çok acı… Ailesinin, tüm sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun."