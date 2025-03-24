Dilek İmamoğlu'ndan gözaltılara tepki

'Yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bugün İstanbul ve İzmir'de ev baskınlarıyla yapılan gözaltılara tepki gösteren Dilek İmamoğlu, "Ülkemizin tüm köklü kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının köklü ve güçlü yapılarına; tüm vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum. Üniversiteli öğrencilere yaşatılanlar bir insan hakkı meselesidir" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Hakkını arayan ve sesini duyuran kadınlara, erkeklere, emeklilere yapılanlar bir hukuksuzluk meselesidir. Basın mensuplarına, gazetecilere yaşatılanlar bir özgürlük meselesidir. Buna hiçbirimiz sessiz kalamayız."

Dilek İmamoğlu, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Biz aynı topraklarda yaşayan, ülkenin huzurunu düşünen tek bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ve hep birlikte ses vererek insanlığın ve adaletin yanında olursak hepimiz için huzuru ve eşitliği sağlayacağız."