Dilek İmamoğlu'ndan İsmail Arı ve Alican Uludağ çağrısı: Tutuklu gazeteciler serbest bırakılmalı

Aile Dayanışma Ağı (ADA), 29. buluşmasını Silivri Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirdi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İBB Davası'nda basın mensuplarına yönelik engellemelerden bahseden Dilek İmamoğlu, "Bu kadar önemli bir davada medyanın görevini yerine getirmesi de ne yazık ki zorlaştırılıyor. Basın mensupları, mahkeme salonunda sanıkları göremeyecekleri, duyamayacakları arka sıralara yerleştiriliyor" dedi.

Dilek İmamoğlu, şöyle devam etti: "Oysa basın, toplumun gözüdür, kulağıdır, vicdanıdır ve demokrasinin en temel ayaklarından biridir. Siz toplumun gözünü, kulağını, vicdanını kapatmaya çalışıyorsunuz. Kısıtlamalar getirerek gerçeğin gün yüzüne çıkmasını engelleyemezsiniz. Bunu kabul etmiyoruz."

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı ve DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ile ilgili konuşan Dilek İmamoğlu, "İsmail Arı gibi, Alican Uludağ gibi gazeteciler kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. İnsanlara gerçekleri aktarmak suç değildir. Gazetecilik suç değildir."

"Sırf birilerinin işine gelmiyor diye doğru haber yapan gazetecileri tutuklayamazsınız" diyen İmamoğlu, "Basına yönelik baskı ve sindirme çabalarını asla kabul etmiyoruz. Yalnızca görevlerini yerine getirdikleri için tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.