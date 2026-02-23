Dilek İmamoğlu'ndan kardeşi Ali Kaya için çağrı: Derhal tahliye edilmeli

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

Dilek İmamoğlu, Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucunun negatif çıkmasının ardından çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dilek İmamoğlu, "Bugün, abim Ali Kaya’ya yapılan uyuşturucu testinin sonucu negatif çıktı. Peki şimdi ne olacak? Olması gereken derhal tahliye edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, şöyle devam etti: "Soruyorum şimdi; 1 saat bile hapishanede tutulmaması gereken birine ödetilen bu ağır bedelin hesabını kim verecek? İtibar zedeleniyor, aileler yıpratılıyor, hayatların üzerine gölge düşüyor. Bunların ülkemize hiçbir faydası yok, tam aksine bu olanlardan dolayı günden güne yargıya olan güven azalıyor."

"AİLELERDEN UZAK DURUN"

"Aileler üzerinden baskı kurmak, kimseye güç kazandırmaz; yalnızca toplumun vicdanını yaralar, adalete olan güveni sarsar" diyen Dilek İmamoğlu, "Tutuksuz yargılama esastır, derhal tüm tutsaklarımız tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılamaya geçilmelidir. Bu yüzden bir kez daha, en açık yerden söylüyorum: Ailelerden uzak durun. Aileleri hedef haline getirmeyin. Hukuku araçsallaştırmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.