Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "arınma" açıklamasına tepki

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "CHP gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da" sözlerini içeren videosuna ilişkin konuştu.

"İZLEMEYE İÇİM EL VERMEDİ"

İBB davasını izlemek üzere Silivri’de bulunan Dilek İmamoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi” ifadelerini kullandı.

T24'e konuşan Dilek İmamoğlu, dava sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise tutuklu yargılamalara tepki göstererek, “Dört bayramdır insanlar cezaevinde ve önümüzdeki hafta yine bir bayram var. Hem içeridekilere hem ailelerine, kendime de sabır ve güç diliyorum. Bu dava delilsiz bir dava, insanlar ifadelerini geri çekiyor, aileler de cezalandırılıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu X hesabından bir video paylaştı.

Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP içinde de tartışmaları beraberinde getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Özgür Özel, "Benim onlara eleştirme hakkım yok. Kemal Bey'in hukuku bana emanettir. Ama partinin hukuku da bana emanet. Ne butlanı demesini beklerdim" dedi.