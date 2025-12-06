Dilek İmamoğlu'ndan TRT açıklaması

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, bir X paylaşımı yaptı.

Paylaşımında Aile Dayanışma Ağı konuşmasına yer veren İmamoğlu, "Tüm gücümüzle adalete ve eşitliğe sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu, "Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı korunana, tutuksuz yargılama esas alınana, adil ve şeffaf yargılama ilkeleri eksiksiz uygulanana, mahkeme süreci TRT’den canlı yayınlanana kadar susmayacağız!" ifadelerini kullandı.

CUMHUR'DAN RET OYU

CHP’nin, İmamoğlu’na yönelik yargılamanın TRT’den canlı yayınlanmasına yönelik kanun teklifi 2 Aralık günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Kanun teklifi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Hodri meydan” derken teklif, reddedildi.