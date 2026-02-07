Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı.

Hakimlik ifadesi ortaya çıkan Ali Kaya, hakkındaki suçlamaları reddederek "Hayatımda hiç görmediğim bir kadının birileri tarafından eline verilmiş iftiradan dolayı buradayım. Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir" dedi.

Uyuşturucu kullanmadığını savunan Ali Kaya, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler" ifadelerini kullandı.

"İTİBARIM YERLERDE"

Kaya, savunmasının devamında şunları kaydetti:

"Ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım. İtibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçlar çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama talep edildi. Kaya ve birçok fenomenin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler 4 Şubat çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

