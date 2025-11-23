Dilek İmamoğlu: O zihniyete teslim olmayacağım

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

Bianet'ten Evrim Kepenek'e konuşan Dilek İmamoğlu, "Yoğun ve çoğu zaman ağır bir gündemin içinden geçiyoruz, fakat moralimi yüksek tutmaya gayret ediyorum. Çünkü biliyorum ki, bu mücadele yalnızca benim değil, adaletin ve demokrasinin mücadelesidir" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Elbette insanım; zaman zaman yıprandığım, duygusal olarak zorlandığım anlar da oluyor. Ama beni en çok motive eden şey, halkımızın gösterdiği büyük dayanışma, sevgisi ve adalet arayışı oluyor. Dışarıda milyonlarca insanın hakkın, hukukun ve vicdanın yanında durduğunu bilmek, bana her koşulda güç veriyor."

"LİNÇ GİRİŞİMLERİYLE KARŞILAŞABİLİYORUM"

"Bir kadın olarak kamusal alanda görünür olmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Zaman zaman sosyal medyada haksız eleştirilerle, organize linç girişimleriyle karşılaşabiliyorum. Bu saldırılar elbette kolay değil; insanın kalbini kırabiliyor" diyen Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ama ben kendimi iki şeyle koruyorum: İlki, kendi iç sesime ve niyetimin doğruluğuna sadık kalmak. İkincisi ise kadın dayanışmasının, dostluğun ve ailemin bana verdiği güç. Haklı olduğumu bildiğim bir yolda yürürken, bu tür saldırıların beni yıldırmasına izin vermemeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki, bu linç girişimleri aslında kadınların görünürlüğünü ve söz hakkını bastırmaya yönelik daha büyük bir zihniyetin uzantısı. Ben o zihniyete teslim olmayacağım. Kendimi korumanın en güçlü yolu da tam olarak bu: Dimdik durmak, susmamak ve kadınların sesini daha da yükseltmek. Ben her zaman gerçek ilişkilere; aileme ve dostlarıma tutunuyorum. Toplumsal fayda amacıyla ürettiklerime, yaptığım çalışmalara ve verdiğim mücadeleye odaklanıyorum. Beni ayakta tutan, iyi ve doğru olana duyduğum inanç ve onu savunma kararlığım…"

KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL PROJELER

"Kadınlar ve çocuklar için yürüttüğümüz sosyal projeler, benim hem kişisel sorumluluk duygumun hem de toplumsal dönüşüme olan inancımın en önemli parçalarından biri" diyen Dilek İmamoğlu, "Çünkü biliyorum ki, bir ülkenin gerçek gücü kadınların özgüveninden, çocukların eğitiminden ve hayallerinden gelir. Bu nedenle özellikle kız çocuklarının ve genç kadınların kendilerini sınırlayan kalıpları kırmalarına, büyük düşünmelerine, hayal kurmaktan korkmamalarına, kendi potansiyellerini fark etmelerine ve eğitime erişimine destek olan çalışmalarda yer alıyorum. Bu projelerde; eğitim burslarından mentorluk programlarına, rol model buluşmalarından psikososyal güçlendirme desteklerine kadar geniş bir kapsamla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu çalışmalarla yüzlerce kız çocuğunun ve genç kadının hayatına dokunabildik. Elbette bu başarıları sadece sayılarla ölçmemeliyiz. Kız çocuklarının gözlerindeki cesaret, kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerindeki sosyal etki, ailelerin çocuklarının potansiyeline daha fazla inanması… Bunlar en büyük kazanım. Bu dönüşüm, geleceğimizi daha umutlu ve daha eşit kılıyor."

25 KASIM MESAJI

Dilek İmamoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne ilişkin şu mesajı verdi: "25 Kasım, bizlere sadece kadına yönelik şiddetin boyutlarını hatırlatan bir gün değil; aynı zamanda toplumsal bir yüzleşme ve ortak bir sorumluluk çağrısıdır. Şiddet, hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyecek, asla sıradanlaştırılamayacak bir insan hakkı ihlalidir. Bu nedenle hepimizin, kadınların hayatlarını korumak ve güçlendirmek için daha yüksek bir bilinç ve dayanışma içinde olması gerekiyor."