Dilek İmamoğlu: Sesimiz artık daha güçlü çıkacak

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri, “Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Platformu” çatısı altında buluştu. Silivri’de tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun duyurduğu platform, ailelerle dayanışmanın yanı sıra sahaya inecek ve tutuklananların sesi olacak.

Dilek İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük ve Erken Seçim” imza kampanyası için de stantlara aktif katılım sağlama kararı aldıklarını duyurdu. Ailelerle bir araya gelen Dilek Kaya İmamoğlu, İBB’ye yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonlarda tutuklananların yakınları ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, kurulan platformu, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının aileleri ‘Dayanışma Platformu’ kurdu” sözleriyle duyurdu. Dilek Kaya İmamoğlu, Özçağdaş ve Aslan’ın, yaşadığı talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anmasıyla başlayan toplantıda konuşan Dilek İmamoğlu, 15,5 milyon vatandaşın oyuyla CHP’nin cumhurbaşkanı adayı seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının 90 gündür özgürlüklerinden yoksun bırakıldıklarını ifade etti. Dilek Kaya İmamoğlu şunları söyledi:

“19 Mart sonrası devam eden operasyonlarla onlarca insan, haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklandı. Delilsiz iddialar, gizli tanıklar ve iftiralarla insanları ailelerinden, sevdiklerinden ayırıyorlar. Ağızlarından iftiralar alabilmek için, onları ailelerinden uzak, farklı illerdeki cezaevlerine sevk ediyorlar. Tüm bunların siyasi sebeplerle yapıldığı çok açık. Büyük bir kötülükle mücadele ediyoruz. Bizler üç aydır sevdiklerimizden uzağız. Bayramlarımızı onlarla birlikte geçiremedik. Her günü bir yanımız eksik yaşıyoruz. İçeride tutuklu olanlar, bir yandan kendi sıkıntılarıyla uğraşırken bir yandan da akılları dışarıdaki ailelerinde. Özellikle tutuklu kadınlar ve anneler büyük zorluk yaşıyor. Bazı tutuklu kadınlar, farklı şehirlerdeki cezaevlerine nakledildi. Çok kötü şartlarda, bileklerini sıkan kelepçelerle, daracık araçlarda saatler süren yolculuklara çıkarıldılar. Yerlerde yatırıldılar. Kilometrelerce uzaktaki cezaevlerinde avukatlarıyla, aileleriyle, çocuklarıyla görüşmeleri çok daha güç hale geldi. Artık tutukluların yakınlarına da zulmedecek noktaya geldiler.