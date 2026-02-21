Dilek İmamoğlu: Yasalar uygulansın; Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılsın

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda kabul edilen ortak raporda yer alan "demokratikleşme" önerilerini paylaştı. Paylaşımında Adalet Bakanlığı, AK Parti hariç Meclis'te bulunan partiler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı etiketleyen Kaya İmamoğlu, şunları kaydetti:

"TBMM Komisyonu'nun aylar sonra açıkladığı 'Demokratikleşme' önerileri:

1. AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olması

2. AİHM ve AYM kararlarının uygulanması

3. Tutuksuz yargılamanın esas alınması

4. Protesto ve eleștiri hakkının genişletilmesi

Raporda yer alan bu ifadeler, zaten mevcut Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarında yer alan düzenlemelerdir. Yapılması gereken, bu kuralların eksiksiz uygulanmasıdır. Hukuk devletinin gereği budur. Yasalar uygulansın; Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, tutuksuz yargılanmak üzere ivedilikle serbest bırakılsın."