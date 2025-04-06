Dilek İmamoğlu, yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. Hep birlikte demokratik, adil ve özgür bir ülke için mücadele edecek; çocukların ve gençlerin yarınları için inançla ve umutla emek vereceğiz" ifadelerini kullandı.