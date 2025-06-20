Dilek Kaya İmamoğlu: Hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin veremeyiz

Ekrem İmamoğlu''nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Ülkemizin geleceği için kaybedecek zamanımız yok. Hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin veremeyiz" açıklamasında bulundu.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yeni gözaltılar sonrasında tutuklanan çalışma arkadaşlarının baskı, tehdit ve şantajla iftira atmaya zorlandığını belirterek, "Buradan dostlarıma sesleniyorum: Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım" açıklamasını yapmıştı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: