Dilek Türkan’dan yeni albüm: Vuslatın Başka Alem'i

Klasik Türk müziğinin usta yorumcularından Dilek Türkan’ın 11 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Vuslatın Başka Alem'i, 26 Kasım Cuma günü Anatolian Art’s etiketiyle yayımlıyor.

Ayvalık’ta eski bir zeytinyağı fabrikasından dönüştürülmüş bir stüdyoda kaydedilen albümün tamamı, besteciliğindeki ilham verici ustalığıyla tanınan muhteşem şair ve bestekar Osman Nihat Akın’a ait eserlerinden oluşuyor.

Prodüktörlüğünü Dilek Türkan'ın Derya Türkan ile birlikte yaptığı albümde, sevilen kişiye hasret ve özlem duygusunu en güzel şekilde anlatan hepimize çok tanıdık gelen besteleri sanatçının o büyüleyici yorumuyla dinleyebilirsiniz.

“Bir İhtimal Daha Var” ile açılışı yapan albüm, dinleyenlerin kulağında hoş bir seda bırakarak “Girdim Yarin Bahçesine” ile tamamlanıyor.

Dilek Türkan albümle ilgili duygularını şöyle anlatıyor: