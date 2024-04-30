Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan ya da istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum temsilcilerini dinledi.

Alt Komisyon, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplandı.

Dal, kamu kurum ve kuruluşlarının KDK'ye bilgi vermesinin önündeki engelleri kaldırmak, kamu kurumlarının KDK kararlarına neden uymadığı ya da uyamadığı konusunda bilgi almak istediklerini söyledi.

KDK'nin tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan kurumlara teşekkür eden Dal, "Bugünkü toplantımızda KDK'nin tavsiye kararlarına olumsuz yaklaşan kurumlarımızı dinleyeceğiz. Bir sonraki toplantımızda da KDK'nin tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan kurumlarımıza plaket takdim edeceğiz. TBMM adına çok güzel hizmetler yapan KDK'yi tebrik ediyorum. Sizinle beraber insanların hak arama kültürü daha da üst seviyeye çıktı." dedi.

Toplantıda, KDK'nin tavsiye kararlarına uymayan ya da istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin dosyalar hakkında, kamu denetçileri Yahya Akman, Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak bilgi verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri de kurumlarına yönelik tavsiye kararlarına idari Komisyonu ve kamu denetçilerini bilgilendirdi.

Komisyon Başkanı Dal, söz konusu tavsiye kararlarına ilişkin konuların çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarca gerekli çabanın gösterileceğine inandıklarını söyledi.