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Dilhan Şeşen bu akşam Blind'de sahne alacak

Alternatif müziğin önemli temsilcilerinden Dilhan Şeşen, bu akşam Blind İstanbul’da sahne alacak.

Kültür Sanat
  • 11.06.2025 14:17
  • Giriş: 11.06.2025 14:17
  • Güncelleme: 11.06.2025 14:23
Kaynak: Haber Merkezi
Dilhan Şeşen bu akşam Blind'de sahne alacak

Alternatif müziğin önde gelen seslerinden Dilhan Şeşen, bu akşam (11 Haziran Çarşamba) 21:30'da Beyoğlu'ndaki Blind İstanbul’da sahne alacak.

18 yaş ve üzeri müzikseverleri ağırlayacak bu müzik gecesi, sanatçının “canlılık” duygusunu ön planda tutan repertuarıyla dikkat çekecek.

Mekanın kapı açılış saati 20:30 olarak belirlendi. Konser ise 21:30’da başlayacak.

Etkinlikte kadın‑erkek eşitliğine özen gösterileceği duyuruldu.

Bilet satışları, Passo ve Biletix üzerinden devam ediyor.

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