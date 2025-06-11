Dilhan Şeşen bu akşam Blind'de sahne alacak
Alternatif müziğin önemli temsilcilerinden Dilhan Şeşen, bu akşam Blind İstanbul’da sahne alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Alternatif müziğin önde gelen seslerinden Dilhan Şeşen, bu akşam (11 Haziran Çarşamba) 21:30'da Beyoğlu'ndaki Blind İstanbul’da sahne alacak.
18 yaş ve üzeri müzikseverleri ağırlayacak bu müzik gecesi, sanatçının “canlılık” duygusunu ön planda tutan repertuarıyla dikkat çekecek.
Mekanın kapı açılış saati 20:30 olarak belirlendi. Konser ise 21:30’da başlayacak.
Etkinlikte kadın‑erkek eşitliğine özen gösterileceği duyuruldu.
Bilet satışları, Passo ve Biletix üzerinden devam ediyor.