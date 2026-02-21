"Diller siyasi görünürlükleri kadar değil, varlıklarıyla değerlidir"

Kültür Sanat Servisi

21 Şubat Dünya Ana Dili Günü’nde, Laz Enstitüsü’nden İsmail Avcı ile tehlike altındaki dillerin durumunu, "folklorik" bir koda sıkıştırılmak istenen Laz kimliğini ve çözüm yollarını konuştuk. Avcı, "Bir dilin yaşaması sadece bireysel çabayla değil, kurumsal ve sistematik bir destekle mümkündür" diyor.

Önce bugün yapacağınız etkinlikle başlayalım istersen. Nasıl bir organizasyon olacak?

21 Şubat Dünya Ana Dili Günü’nü biz bir “tören” gibi değil; tehlike altındaki dillerin yaşam hakkını, dil haklarını ve toplumun bu dilleri sahiplenme sorumluluğunu hatırlatan bir gün olarak görüyoruz. Bu yıl da çok dilli bir buluşma yapıyoruz.

Etkinlik bilgisi: saat 14.00’te KATS Sahne Sanat Merkezi (Gayrettepe)’deyiz. Afişin diliyle: “Bir dil, bir hafıza, bir gelecek.”



Düzenleyici yapılar sadece bu etkinlik için mi bir araya geldi yoksa daha süreli bir ilişki var mı?

Bu birliktelik tek güne sıkışmış bir şey değil. Türkiye’de tehlike altındaki diller alanında çalışan farklı kurum ve inisiyatiflerin gönüllü katılımıyla oluşan TADNET (Tehlike Altındaki Diller Ağı), 2020’de kuruldu. Kurulduktan sonra da sadece 21 Şubatlarda değil; yıl içine yayılan biçimde birlikte yapılan çalışmalar, toplantılar, festivaller, dijital aktivizm faaliyetleri ve çalıştaylarla sürdürülen bir dayanışma pratiği oluştu.

Ayrıca bunun bir ön tarihi de var: 2019 yılında, Türkiye'de ilk kez Lazca, Çerkezce, Gürcüce, Zazaca, Pomakça, Hemşince, Süryanice gibi dillerin temsilcilerinin katılımıyla çok dilli bir 21 Şubat buluşması gerçekleştirilmişti. O deneyim, bugünkü sürekliliğin de zemini oldu.

Bu yapıların ortak özelliği aynı zeminde buluşmasını sağlayan neden nedir?

Ortak zemin şu: Burada merkezde kurumlar değil, diller var; daha doğrusu dil hakları var. TADNET’in kuruluş amacı da bu: bilgi ve kaynak paylaşımı, dayanışma, ortak sorunlara karşı ortak tavır geliştirme ve gerektiğinde birlikte hareket edebilme.

Burada özellikle altını çizdiğimiz bir ilke var: eşit katılım / eşit temsil.

Biz tehlike altındaki diller ağı olarak şunu savunuyoruz: Kaç kişi konuşuyor olursa olsun, siyasal görünürlüğü ne olursa olsun, bütün diller eşit saygıyı ve eşit temsili hak eder. Diller “siyasal görünürlükleri kadar” değil, bir dil olarak var olma hakkıyla değerlidir. Dolayısıyla bütün dillerin yaşamaya hakkı olduğunu teslim ediyor, yaşaması için gerekli kurumsal desteği de hak ettiğini düşünüyoruz.

İktidar cenahından yapılanları nasıl değerlendiriyorsun? Nerelerde eksiklik var neler yapılmalı?

Türkiye’de ana dil meselesi çoğu zaman “kültür faaliyeti” düzeyinde ele alınıyor. Oysa dillerin yaşaması için bunun sistematik ve kurumsal bir zemine oturması gerekiyor. En kritik eksiklik, işin bireysel çabalar ve proje düzeyiyle sınırlı kalması.

Bundan sonrası için iki hattın aynı anda güçlenmesi lazım:Toplumun dilleri sahiplenmesi ve kendi kurumlarını güçlendirmesi (sivil alan, yerel ağlar, enstitüler, üretim).

Devlet kurumlarının da (eğitim, kültür, medya, yerel yönetimler) dili kurumsal ve sürekli biçimde sahiplenmesi; sivil aktörlerle karşılıklı iletişim içinde çalışması.

Ayrıca dilin yaşaması için kamusal görünürlüğün artması şart: Eğitim ortamları (okul, öğretmen yetiştirme, materyal), medya (televizyon, radyo, dijital yayıncılık), yerel yönetimler (çok dilli hizmet ve görünürlük).

Bunların olabilmesi için de kurumsal destek gerekiyor. Kurumsal destek olmadığı müddetçe bireylerin yaptığı çalışmalar çok kıymetli olsa bile doğal olarak sınırlı kalıyor.

Dillerin korunması toplumlar için neden önemli?

Dil yalnızca iletişim aracı değil; bir toplumun hafızası, kimlik, dünyayı kavrayış biçimi, duygu repertuarı ve kültürel sürekliliğidir. Dil kaybı sadece kelimelerin kaybı değildir; anlatıların, kavramların, doğa bilgisinin, mizahın ve bir bakış açısının kaybıdır. Bu yüzden dillerin korunması, hem insan onuru hem de toplumsal çoğulluk açısından temel bir mesele.

Biraz da sizin yıllarca mücadele verdiğiniz Lazca ile ilgili sorular sormak isteriz. Lazlık bilinen bir kültürel kod ama gündelik hayatta durum farklı. Lazların örgütlü ifade edememesinin önünde engel nedir?

Türkiye’de Lazlık çoğu zaman folklorik/mizahi bir kod olarak biliniyor; ama bu, Lazca’nın gündelik hayatta yaşamasına otomatik olarak dönüşmüyor. Engelleri birkaç başlıkta toplayabiliriz: asimilasyon, tarihsel baskı ve içselleştirme, kentleşme ve dağılma, kuşaklar arası aktarımın zayıflaması, kaynak ve süreklilik sorunları…

Tam da bu yüzden kurumsallaşma çok önemli.

Laz Enstitüsü bu alanda yıllardır hem bilgi üretiyor hem uygulama yapıyor: raporlar hazırladı, eğitim alanında ders kitapları ve ders materyalleri hazırlama ve Lazca öğretmenleri yetiştirme gibi hem bağımsız hem de MEB ile protokol yaparak çalışmalar yürüttü, atölyeler düzenledi, özel gün ve gelenekleri anan faaliyetler düzenledi, sosyal medya ve dijital aktivizm kanallarını aktif kullandı, resmi kurumlarla ve yurtiçi ve yurtdışındaki akademisyenler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla temas kurdu. Ama tek başına bir kurumun çabasıyla değil; toplumun geniş sahiplenmesi ve kamusal/kurumsal desteğin büyümesiyle bu eşik aşılabilir.

35 yıldır bu mücadelenin içindesin. Başlarken bu kadar zor olacağını tahmin ediyor muydunuz?

Zor olacağını tahmin ediyordum. Ama insan yaşadıkça, gördükçe, uğraştıkça zorluklarla mücadele etmeyi de öğreniyor; kendini geliştiriyor. Bir noktadan sonra bu iş bir “görev” olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine dönüşüyor. Ben hem öğrendim hem öğrettim; bundan büyük keyif aldım ve hâlâ Lazca’yı öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyorum.

Ama benim için “başarı” ne zaman olacak?

Lazların kendi dinamikleriyle, Lazca’nın kendi dinamikleriyle yürümeye başladığı; toplumun dili sahiplendiği, kendi kurumlarını güçlendirdiği ve bunun devlet kurumlarıyla da kurumsal bir iletişim/işbirliği zeminine oturduğu zaman. Ve, Lazların, özellikle gençlerin, dillerini ve kimliklerini daha fazla sahipleniyor olduklarını görmek çok güzel.

Gelinen aşamayı Lazlar ve Laz dili için nasıl değerlendiriyorsun?

Önemli kazanımlar var ama hâlâ kırılgan bir eşikteyiz.

Kazanım tarafında: Laz Enstitüsü hem Lazca üzerine hem de Türkiye’de tehlike altındaki diller üzerine önemli raporlar yayımladı. Lazca’nın durumunu anlatan kapsamlı bir çerçeve sunan 2018 ‘Türkiye’de Lazcanın Mevcut Durumu’ raporu bu alanda çok önemli bir referans. Ayrıca 2024’te, Türkiye’de tehlike altındaki dillerle ilgili Türkçe ve İngilizce rapor yayımlandı.

Bunun yanında Laz Enstitüsü kurumsal olarak eğitim alanında da ciddi işler yaptı: MEB ile protokol, müfredat, ders kitapları, eğitici eğitimleri, yüz yüze ve online halka açık Lazca atölyeleri…Ama bütün bunlara rağmen “yeterli” demek zor. Çünkü asıl belirleyici olan şey: dilin evde ve kamusal alanda daha güçlü yaşaması, eğitim ve medya gibi alanlarda görünürlüğünün artması ve bunun da kurumsal olarak desteklenmesi. Bundan sonrası, bireysel çabaların ötesinde, toplumsal sahiplenme + kurumsallaşma + devletle düzenli iletişim zeminiyle mümkün.