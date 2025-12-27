Dilovası aileleri muhatap arıyor

Emek Servisi

Kocaeli Dilovası'nda Ravive Kozmetik'te çıkan yangında, iş cinayetinde yaşamını yitirenlerin yakınları yetkililerle görüşmek için AKP’li belediyenin önüne gitti ancak geri çevrildi.

3'ü çocuk 7 işçinin öldüğü iş cinayetinin üzerinden geçen 48 günde, aileler muhatap bulamadı. Dün gittikleri Dilovası Belediyesi'nde, "Başkanın orada olmaması" gerekçesiyle içeri alınmayan aileler belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Ailelerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dilovası Belediyesi sorumluluktan, sorumluluğu duymaktan kaçıyor. Bir haftadır görüşme talep ettiğimiz belediye de görüşecek bir kişi dahi olmadığını söylüyorlar" denildi.

Açıklamada, "Dilovası Belediyesinin göz göre göre Ravive Kozmetik şirketine verdiği ruhsattan 1 yıl sonra gerçekleşen katliamda vefat eden işçilerin ölümünden bizzat belediyenin kendisi de sorumludur. Dilovası Belediyesi yetkilileri de suçlarının farkında olacaklar ki katliamdan birkaç gün sonra suçlarını örtbas etmek ve delil karartmak istercesine apar topar yıkım işlemlerini tamamlamışlardır. Bunca sene, 2 farklı belediye başkanı döneminde bir kere bile yetkililerin gözüne batmayan, alınan yıkım kararının dahi uygulanmadığı bu yapının ortadan kaldırılması için 7 işçinin yanarak can vermesini bekleyen belediye yetkilileri katliama sebep oldukları yetmezmiş gibi adeta katilleri korumak istercesine olay yerindeki delillerin yok olmasına da sebebiyet vermişlerdir. Yürütülen soruşturmaların gidişatını etkileyecek bu eylemin cezasız kalmaması için de mücadele edeceğimizi ve gerek önceki dönem gerekse şimdiki dönem belediye başkanları, başkan yardımcıları, yetkili daire başkanları ve yetkili şube müdürleri dahil başta olmak üzere bütün sorumlulardan tek tek hesap soracağımızı bilmenizi isteriz" denildi.

Burada konuşan Cansu Esetoğlu'nun babası İbrahim Esetoğlu "Bunlar bu insanların kanını emdiler. Bu insanları sömürdüler. Bu insanların kanlarıyla beslendiler. Biz her gün kahroluyoruz" dedi. Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut da "Suçlular cezasını çeksin. Bunun kaçarı yok. Bizimkiler nasıl can vermişse onlarda cezasını çekecekler" diye konuştu.

BİRBİRİMİZDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK

İstanbul Kadıköy'de yaşamak ve çalışmak için kullandıkları depoları için direnen Geri Dönüşüm İşçileri ve hakları için 2 ayı aşkındır grevde olan Smart Solar işçileri, Dilovası Belediyesi önünde aileleri yalnız bırakmadı. İşçiler birbirlerine destek olurken aileler, "Bizi yalnız bırakmadılar. Birbirimizden başka kimsemiz yok" dedi.