Dilovası davasında ara karar açıklandı: Bir tahliye, bir adli kontrol iptali

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te yaşanan ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik parfüm dolum imalathanesi faciasıyla ilgili dava 4. gününde Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonu'nda görüldü. Duruşmada ara karar açıklanırken, tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine, sanık Ö.A. hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

"KOLİ KOLİ PARFÜM ALIP GİDERLERDİ"

Saat 12.15 sıralarında başlayan duruşmanın ilk bölümünde tanıklardan Engin Aras dinlendi. "Patlamanın yaşandığı yer, evime yaklaşık 200 metre mesafededir" diyen Aras “Ben, Kurtuluş Oransal’a ‘Sen buranın patronu değil misin?’ diye sorduğumda, bana ‘Başka patronlar var, onlar karar veriyor. Çalışanları dışarıda beklerken gördüğümde ne yaptıklarını sordum. ‘Denetim var, bizi dışarı çıkardılar’ dediler. Denetim sırasında dışarıda bekletildikleri için yevmiyelerinin de kesildiğini söylediler. Zabıtalar gelip koli koli parfüm alıp giderlerdi. Bunu orada oturan herkes bilir. Duruşma cezaevi kampüsünde olduğu için kimse gelip anlatmak istemiyor.” dedi.

Mahallede herkesin bu fabrikanın çok tehlikeli olduğunun farkında olduğunu da anlatan Aras, "Defalarca yetkili yerlere, muhtara ve belediye yetkililerine şikâyette bulundular. Yangının ikinci günü olay yerinde insanlar toplandığında, yanan fabrikanın asıl patronunun Ali Osman Akat olduğu konuşuluyordu. Zaten kendisinin de parfüm işi yaptığı söyleniyordu.” dedi.

"ALİ OSMAN AKAT'IN DELİLLERİ KARARTMA GÜCÜ VARDIR "

Katılan vekili olarak söz alan avukat Onur Fırat Kaynun, sanıkların son 1 ay içinde kullandıkları araçlara ilişkin PTS kayıtlarının, tüm banka hesaplarının tespit edilmesini, son 1 yıllık hesap hareketlerinin incelenmesini, şirketler üzerine kayıtlı hat ve araç kayıtlarının celbini istedi. Kaynun "Ali Osman Akat burada defalarca arkasının güçlü olduğunu söyledi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı’nı tanıdığını, olay sonrasında da kendisini aradığını beyan etti. Tahliye edilmesi halinde delilleri karartma gücü vardır” dedi.

Katılanlar, tutuklu sanıklardan Ali Osman Akat'ın olası kastla ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmasını talep ederken, mahkeme heyeti savcıdan mütalaasını açıklamasını istedi. Duruşma savcısı da 8 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Duruşmaya ara verildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Aranın ardından ara kararını açıklayan heyet, Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmaraereğlisi'ndeki yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine, sanık Ö.A. hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden kozmetik firması yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail ve Altay Ali Oransal ile kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık Ali Osman Akat'a ait dijital materyal içeriklerine ilişkin kopyalarının istenmesine, Ravive Kozmetik ile LYKEE firmalarının 2022-2025 arasındaki banka hesap hareketlerinin gönderilmesi için Bankalar Birliğine yazı yazılmasına, bu firmalara kayıtlı GSM numaralarının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazı yazılmasına hükmetti.

Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi.