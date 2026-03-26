Dilovası faciasında yargının çöküşü bir kez daha hatırlatıldı: ‘Patronların yargılandığını şimdiye kadar duymadım’

Emek Servisi

Kocaeli Dilovası’nda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı parfüm fabrikası faciasına ilişkin açılan, 8’i tutuklu 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması ikinci gününde devam etti. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen duruşmada katliamın sorumluları "olası kastla öldürme" suçundan hâkim karşısına çıktı.

Duruşma salonu önünde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, gazetecilerin içeriye telefon ve bilgisayar sokmasına ikinci günde de izin verilmedi. Ailelerin ve avukatların yoğun katılım gösterdiği duruşmada, sanık patronların savunmaları "pişkinlik" olarak yorumlandı. "Binlerce kaza oluyor, hiç şirket sahibinin yargılandığını duymadım" diyen patron Oransal, yargı ve hukuk sisteminin ayaklar altına alındığını bir kez daha hatırlattı.

SUÇU BABALARINA ATTILAR

Sabah saatlerinde başlayan, 8’i tutuklu, 2’si firari 16 sanıklı davanın ikinci gününde Ravive Kozmetik’in Yönetim Kurulu üyesi Altay Ali Oransal savunma yaptı.

Duruşmanın ikinci gününde savunma yapan tutuklu sanıklardan Altay Ali Oransal, önceki gün savunma yapan kardeşi İsmail Oransal gibi asıl yetkinin, faciadan 19 gün sonra cezaevinde kalp krizinden ölen babası Kurtuluş Oransal’da olduğunu savunarak, dikkatleri babalarının üstüne çekmeye çalıştı “İmalathane fabrikanın tüm yönetim ve denetim yetkisinin tamamını babama devrettik” dedi.

Altay Ali Oransal, fabrikanın fiili yöneticisinin babası olduğunun beyanlarla sabit olduğunu iddia ederek, "Savunmamda olayla ilgili kusurumun olmadığını ifade edebildiğimi düşünüyorum. Yeşil pasaportumla yurtdışına çıkabilecekken gitmedim. Kaçma şüphem ve niyetim yoktur. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Ancak sanığın bu savunması, mahkeme heyetinin sorularıyla köşeye sıkıştı. Kendisi de bir mühendis olan Oransal, fabrikadaki güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığı sorusuna "bilgim yoktu" yanıtını verebildi.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOKTU

Olay günü kardeşi İsmail Oransal ile birlikte Marmara Ereğlisi’nde bir eve götürüldükleri ve kaçmaya çalıştıkları iddialarına da değinen sanık, "Kardeşim aradı, patlama olduğunu söyledi. 'Can güvenliğimiz tehlikede' diyerek şehir dışına çıktık" savunmasını yaptı. Yeşil pasaportu olmasına rağmen yurtdışına gitmediğini belirterek tahliyesini talep eden Oransal, işçi Gülhan Bendi’nin kendisine talimat verdiği yönündeki ifadelerini de "Beni hedef gösteriyor" diyerek yalanladı.

‘HİÇ DUYMADIM!’

SOL gazetede yer alan habere göre, Altay Ali Oransal’ın savunmasında kullandığı skandal ifadeler, Türkiye’deki iş cinayetleri düzenine olan güvenini de ifşa etti. Mühendis olmasına rağmen tedbirsizliklerden haberi olmadığını iddia eden Oransal, "Binlerce kaza oluyor ama ben hiç şirket sahibinin yargılandığını ya da ifadeye çağrıldığını duymadım" diyerek, patronların yasalar karşısındaki dokunulmazlığına güvendiğini açıkça dile getirdi.

BEN DE BABAMI KAYBETTİM

Duruşma salonunda sanığın "7 kişi öldü, vicdan azabı çekmiyor musunuz?" sorusuna "Ben de babamı kaybettim, kalbim ağrıyor" cevabı vermesi tansiyonu yükseltti. Aileler ve müşteki avukatları, sanıkların lüks harcamalarını ve üzerlerinden çıkan yüklü miktardaki dövizleri hatırlatarak, kâr hırsının 7 cana mal olduğunu vurguladı.

7'ŞER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 97 sayfalık iddianame, olayın bir "kaza" değil, göz göre göre gelen bir katliam olduğunu ortaya koyuyor. İddianamede; Altay Ali Oransal, İsmail Oransal, Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.