Dilovası iş cinayeti davası: Duruşma salonuna telefonla girişler engelleniyor

Dilovası iş cinayetine ilişkin görülecek davanın ilk duruşması için aileler Kandıra’da bulunan Kocaeli Cezaevi’ne geldi.

Aileler, kapıda jandarma engeliyle karşılaştı.

Ailelerin içeri telefonlarıyla girişi “Hakim ve savcılığın kesin talimatı var” denilerek engelleniyor.

Gazetecilerin de elektronik cihazla kampüse alınmayacağı söylendi.

NE OLMUŞTU?

Dilovası’daki Ravive Kozmetik’te 8 Kasım 2025 sabahı çıkan yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti. İhmal ve denetimsizlik nedeniyle işçilerin hayatını kaybetmesine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfadan oluşuyor.

İddianamede tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.