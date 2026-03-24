Dilovası iş cinayetinde ilk duruşma bugün

HABER MERKEZİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik'te 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 3 kız çocuğu, 3 kadın ve 1 erkek işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin yargılama bugün başlıyor.

Davanın ilk duruşması bugün saat 10.00'da Kandıra Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülecek.

Aileler, Dilovası veya Kocaeli merkezi yerine Kandıra'ya aşınan duruşmalara karşı tepki göstererek akmuoyunu dayanışmaya çağırdı.

Dilovası işçi ailelerinin sosyal medya hesabından yapılan çağrıda "7 canımızı göz göre göre yangında öldürdünüz. Yıkım kararı olan yapıyı sevdiklerimize mezar olana kadar yıkmadınız. Neden hiçbir önlem alınmadı" diye soruldu. Aileler, patronlar ve kamu görevlileri için etkin yargılama talep ediyor.

İş cinayetine ilişkin hazırlanan ilk iddianamde eksiklikler tespit edilmiş, sunulan ikinci iddianamede de eksikler giderilmemişti.