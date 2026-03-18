Dilovası İşçi Katliamı Aileleri savcılığa dilekçe verdi: Kamu görevlileri soruşturmaya dâhil edilsin

Kayra AKBULUT

3’ü çocuk yaşta 7 işçinin yaşamını yitirdiği Dilovası faciasının 24 Mart’taki duruşması yaklaşırken Dilovası İşçi Katliamı Aileleri, kamu görevlilerinin de yargılanması için savcılığa dilekçe verdi. Dilekçeleri savcılığa veren aileler, Gebze Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Adliye önünde bir araya gelen aileler, Ravive Kozmetik Firması sahiplerinin tutuklanması haricinde elle tutulur bir adım göremediğini belirterek sorumluların rahatça gezebilmesine tepki gösterdi.

FAİLLER SORUŞTURMAYA DÂHİL EDİLMEDİ

Açıklamayı, aileler adın faciada yaşamını yitiren Cansu Esatoğlu’nun babası İbrahim Esatoğlu okudu. Esatoğlu, “Büyük şirketlerin sorumluluğuna dair gerekli araştırmalar yapılmamasından dolayı olası faillerin azımsanamayacak bir kısmı soruşturmaya dâhil edilmedi” diyerek soruşturmanın kapsamlı yürütülmesini talep etti.

Esatoğlu, ‘’Duruşmaya 1 hafta kadar bir zaman kalmasına rağmen bu soruşturmada bir arpa boyu yol gidilmedi. Savcı ile görüşme taleplerimiz savcılık tarafından reddedildi. Savcılık biz şikâyetçileri, bedel ödeyenleri dinlemeyecekse kimi dinleyecek?’’ diye sordu.

Esatoğlu, Gebze Başsavcılığı tarafından iddianamenin eksiklikler sebebiyle iade edilmesinin ardından yeni bir iddianame daha düzenlendiğini ancak yeni iddianamede de büyük marka ve şirketlerin sorumluluğuna dair gerekli araştırmalar yapılmadığı için olası faillerin büyük bir çoğunluğu soruşturmaya dahil edilmediğini kaydetti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLMEDİ

Esatoğlu, “Biz aileler ve avukatlarımız bu süreçte pek çok kez dilekçe sunup yetkili makamlarla görüşerek bu eksiklikleri gidermeye çalıştık. Ancak etkili bir soruşturma yapıldığını söylemek hala imkânsız. Özellikle kamu görevlilerini kapsayacak şekilde soruşturma genişletilmediği gibi taleplerimiz değerlendirilmedi ve adeta bu süreç sürüncemede bırakıldı. Duruşmaya 1 hafta kadar bir zaman kalmasına rağmen bu soruşturmada bir arpa boyu yol gidilmedi. Savcı ile görüşme taleplerimiz savcılık tarafından reddedildi. Savcılık biz şikâyetçileri, bedel ödeyenleri dinlemeyecekse kimi dinleyecektir?” diyerek tepki gösterdi.

“Bu katliam mahallinde işyeri faaliyete geçtiği tarihten itibaren yıllar boyunca neredeyse hiçbir kamu kurumunun etkin denetimi ve yaptırımı ile karşılaşmadan faaliyetini sürdürdü. Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden birinde, kentin merkezinde, 3 ü çocuk olmak üzere 7 işçi canımızın feci şekilde yanarak yaşamını yitirmesi, yüksek düzeyde kamusal sorumluluğu gerektirmektedir ve bu gereklilik yerine getirilmedi” diyen Esatoğlu Çalışma Bakanlığı’ndan müfettişlerin gerekli denetimi yapmadığını, işyerinin ruhsatsız ve mevzuata aykırı faaliyetlerinin denetlenmediğini belirtti. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun, Dilovası İşçi Katliamı Aileleri'nin kendisiyle görüşmeye gitmesine rağmen her seferinde çeşitli sebeplerden ötürü kendilerini reddettiğini kaydetti. “Belediye binasında olmasına rağmen bahaneler üreterek karşımıza çıkma cesareti dahi göstermedi” ifadelerini kullandı.

"KİMİ KORUYUP, KOLLUYORSUNUZ?"

Esatoğlu, ‘’Neyi kimden kaçırıyorsunuz? Neden duyulmasını anlaşılmasını istemiyorsunuz? Kimden neyi gizliyorsunuz? Kimi koruyor, kimi kolluyorsunuz? Davanın adliyeye alınması için dilekçe verdik, ama dilekçemize hala cevap verilmediği gibi, kendi bildiklerini okuyup kendi istediklerini yapıyorlar. Bu davanın sahibi biziz ve bu davanın sahibi tüm Türkiye’dir. Bu davanın sahibi bir daha böyle katliamlar yaşanmasın diye mücadele edenlerdir’’ diye konuştu.

Soruşturma başında görevinden uzaklaştırılan İŞKUR Kocaeli Müdürü Ulvi Yılmaz ile SGK Kocaeli İl Müdürü Salih Aydın ise görevlerine iade edildiği kaydedildi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Sevgi Evren, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Aileler, adliyeye sundukları dilekçede sorumlular belirtilip davaya dâhil edilmeleri istendi. Çalışma bakanlığının 2021’deki şikâyete rağmen işyerini hiç denetlememesi ve SGK’nın da sorumluluklarına rağmen hiç denetlememesine değinildi. Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıkım kararı almasına rağmen sonrasında yıkılmadığını tespit edip tekrar yıkım kararı almasına rağmen binayı 4 sene boyunca görmezden geldi ve çalışmasına izin verdi.”

Yapılan açıklamada, faciadaki tüm sorumluların tek tek dosyaya eklenerek yargılanana kadar Dilovası İşçi Katliamı Aileleri ve avukatlarının müsaadesinin süreceği kaydedildi.